SBK | Gp Francia: Razgatlıoğlu, “Ho un solo obiettivo: provare a vincere tutte le gare”

SBK Gp Francia Magny-Cours Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu dopo la caudata causata da un problema alla gomma posteriore nell’ultima gara prima delle vacanze, è pronto a tornare in lotta per la vittoria. Prossima tappa Magny-Cours per il Gran Premio di Francia, nona tappa della stagione 2023.

Luogo di un discreto numero di doppi podi – e di un fine settimana con quasi tre vittorie nel 2021 – la Francia è stata buona con il team Yamaha. Con sei vittorie in totale, comprese le prime due nella classe regina, non sorprende che Magny-Cours abbia un significato speciale per Razgatlıoğlu.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Francia Magny-Cours Yamaha

“Sono molto felice che torniamo di nuovo a Magny-Cours! Ho dei ricordi molto belli lì, le mie prime vittorie e tante vittorie con la Yamaha – quasi tre vittorie nel 2021! Dopo Most, il campionato sembra difficile adesso, ma ho un solo obiettivo: provare a vincere tutte le gare. Il mio sogno per la Francia questo fine settimana è: in ogni gara continuare a lottare e provare a vincere. Questa stagione è strana ma ogni fine settimana insieme alla mia squadra facciamo del nostro meglio, quindi vedremo cosa è possibile. Aspetto tutti i fan, questa gara ha una bella atmosfera, mi piace molto, ci vediamo tutti lì!”