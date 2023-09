SBK | Gp Francia Pirelli: una nuova posteriore da bagnato a Magny-Cours

Superbike Magny-Cours – Il prossimo fine settimana, il circuito di Nevers Magny-Cours in Francia sarà l’epicentro dell’azione nel mondo del motorsport, ospitando il prestigioso Pirelli French Round, che rappresenta il nono appuntamento stagionale del Campionato Mondiale FIM Superbike. Questo evento promette spettacolo e competizione di altissimo livello.

Pirelli, leader nel settore degli pneumatici da competizione, ha preparato una serie di soluzioni innovative per garantire prestazioni ottimali in pista. Tra le novità più interessanti, spicca l’introduzione di un nuovissimo pneumatico posteriore sviluppato appositamente per condizioni bagnate, noto come specifica C0430. Questo pneumatico è stato progettato per offrire una maggiore costanza di rendimento e stabilità quando la pista inizia ad asciugarsi, superando così l’attuale gamma SCR1.

Inoltre, nella classe WorldSSP, ci attende un’altra importante novità: l’utilizzo di una nuova mescola anteriore di tipo SC1 (specifiche B1333). Questa mescola è stata progettata per garantire una durata maggiore e una migliore costanza nelle prestazioni durante le gare della categoria WorldSSP.

Per quanto riguarda le categorie WorldSBK, gli pneumatici anteriori saranno caratterizzati dalla presenza della morbida SC0, che fa il suo ritorno dopo l’assenza a Most. Ad essa si affiancherà la mescola media SC1, garantendo una gamma completa di opzioni per i piloti.

Per quanto riguarda gli pneumatici posteriori, i piloti potranno scegliere tra due opzioni di mescola super morbida: la SCX di gamma e quella di sviluppo B0800. Inoltre, avranno a disposizione la morbida SC0 come terza opzione.

Nel contesto delle sessioni di Superpole e Superpole Race, sarà possibile utilizzare la SCQ di sviluppo C0004, che ha fatto il suo debutto a Misano e successivamente è stata utilizzata anche ad Imola. Questa mescola presenta una struttura e una mescola differente rispetto alla SCQ di gamma, con l’obiettivo di garantire una costanza di prestazioni sulla distanza, rendendo più agevole coprire i 10 giri della Superpole Race.

Infine, nel caso di condizioni meteo avverse, i piloti avranno a disposizione il nuovo pneumatico posteriore C0430, progettato appositamente per migliorare il rendimento e la stabilità quando la pista comincia ad asciugarsi durante le precipitazioni. Questa opzione offre un maggiore controllo in situazioni difficili.

5/5 - (1 vote)