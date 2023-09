MotoGP | Paolo Simoncelli: “Dobbiamo ringraziare Bastianini se Bagnaia non si è fatto male”

MotoGP GP Catalunya Barcellona – Domenica scorsa al Montmelò di Barcellona si è sfiorata la tragedia, quando Francesco Bagnaia è rimasto in mezzo alla pista dopo un high-side, venendo poi centrato, fortunatamente sulle gambe, dalla KTM di Brad Binder.

Poco prima c’era stata la caduta multipla innescata da Enea Bastianini (che alla fine è quello che ha avuto la peggio e che è già stato operato alla caviglia e alla mano sinistra, ndr) che aveva coinvolto altri quattro piloti oltre al #23 della Ducati.

Paolo Simoncelli ha dato una sua “lettura” all’accaduto, affermando come tutti dovrebbero “ringraziare” Bastianini visto che cinque piloti in meno hanno dovuto schivare il Campione in carica.

Ricordiamo che Paolo perse il figlio Marco in un’incidente con circostanze molto simili a Sepang il 3 ottobre 2011. Domenica in tanti hanno rivissuto quei frangenti, ma fortunatamente senza conseguenze. Ecco cosa ha detto il Team Owner del Team SIC58 Squadra Corse.

Dichiarazioni Paolo Simoncelli incidenti Bastianini Bagnaia Barcellona MotoGP 2023

“Secondo me dobbiamo ringraziare l’errore di Bastianini se Bagnaia é uscito praticamente indenne dallo spaventoso incidente. Lo trovate strano ma pensateci bene, se Enea non avesse in qualche modo sfoltito il gruppo di testa di cui Pecco era a capo, il rischio di investirlo almeno una seconda volta si sarebbe alzato drasticamente. Fortunatamente é andata bene e mando un abbraccio a entrambi di pronta guarigione. Sappiamo tutti che dove c’é velocità c’é pericolo ma il motociclismo é passione e non la puoi fermare. Vorrei mettere a risalto le penalitá che non sempre la direzione gara distribuisce in modo equo ma non oggi. Con una moto3 da capogiro e il mezzo miracolo in MotoGP dobbiamo solo ringraziare e assaporare questo momento, sono rari ma ci sono… e se chiudiamo un attimo gli occhi é già Misano!”

