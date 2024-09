SBK | Gp Francia Gara 2, Petrucci: “Se fossimo nel motocross avrei vinto il Gran Premio”

SBK Francia Ducati Barni – Danilo Petrucci ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Francia in seconda posizione.

Danilo Petrucci ha avuto un weekend eccezionale al Round Motul di Francia del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike, presso il Circuit de Nevers Magny-Cours. Competendo per il Barni Spark Racing Team, Petrucci ha ottenuto tre podi in tre gare. Ha conquistato il terzo posto sia in Gara 1 sabato che nella Tissot Superpole Race di domenica mattina. Nella Gara 2, ha migliorato ulteriormente, finendo secondo dietro a Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) e davanti a Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW), beneficiando anche di un’escursione fuori pista di Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) nelle fasi iniziali della gara.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Francia Superbike 2024

“Ero già molto fiducioso per questa gara, dato che stamattina ero partito nono e sono arrivato terzo. Oggi pomeriggio mi aspettavo di lottare con Alex e Nicolò ma non so cosa sia successo ad Alex al primo giro. Nei primi due o tre giri non sono riuscito a seguire Nicolò, poi il gap è rimasto lo stesso. Alla fine ho un po’ sofferto con il dolore al braccio destro e dietro di me avevo Garrett che provava a prendermi. Non è stata una gara difficile ma è stata una gara difficile da gestire perché ero solo. In carriera non avevo mai conquistato tre podi. Penso di essere quello che in questo weekend ha conquistato più punti. Sono un grande appassionato di motocross e se fossimo nel motocross avrei vinto il Gran Premio!. Dopo la Superpole Race e il contatto con Locatelli, la prima cosa che ho fatto dopo i festeggiamenti e prima di andare al mio box è stato andare al box di Andrea. Era un po’ agitato. Io ero all’interno, lui ha provato a resistere e ha chiuso la curva ma io ero lì, all’interno. Mi dispiace molto perché Loka è un ottimo ragazzo. Subito dopo il contatto c’ho pensato molto e pensavo che mi avrebbero penalizzato ma alla fine per fortuna la Direzione Gara ha preso una buona decisione”.

