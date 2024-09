SBK | Gp Francia Gara 2, Iannone: “È stato un weekend particolarmente impegnativo”

Superbike Francia Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Francia in 12esima posizione.

Domenica è stata impegnativa per Andrea Iannone e il Team Go Eleven a Magny-Cours, condizionata dalla mancanza di un Warm Up a causa dell’umidità notturna. Nonostante le condizioni soleggiate, Iannone ha lottato per trovare il ritmo giusto, perdendo terreno soprattutto nelle lunghe accelerazioni del tracciato. Dopo un undicesimo posto nella Superpole Race, dovuto a un incidente che ha allargato il gap con la Top Ten, le modifiche tecniche apportate non hanno migliorato le prestazioni come sperato.

In Gara 2, Iannone ha optato per le gomme SCX, migliorando leggermente ma solo per concludere dodicesimo. Nonostante un ritmo migliore nel finale, ha ottenuto il miglior tempo sul giro all’ultimo passaggio, suggerendo un adattamento tardivo alle condizioni e alla moto. Il weekend si chiude con un bilancio positivo di punti, ma evidenzia la necessità di migliorare l’interazione con la gomma SCX posteriore. Il team ora si dirige ad Aragon per due giorni di test, puntando a ottimizzare le prestazioni per il finale di stagione.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Francia Superbike 2024

“Magny-Cours è stato un weekend particolarmente impegnativo. e non ho trovato i giusti riferimenti. L’importante è essere riusciti a portare a casa dei punti e delle sensazioni positive in vista dei due giorni di test che ci aspettano ad Aragon. Sono fiducioso per le prossime gare.”

3/5 - (2 votes)