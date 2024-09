MotoGP | GP Misano Gara, Morbidelli: “Volevo vincere”

MotoGP GP Misano Ducati Pramac – Franco Morbidelli dopo la terza posizione ottenuta nella Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, era pronto a lottare per la vittoria nella gara “lunga” della domenica.

Purtroppo il pilota italo-brasiliano del Team Pramac Ducati è caduto mentre lottava per il vertice nel momento in cui la pioggia è arrivata al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il feeling era comunque ottimo e “Morbido” ci riproverà tra due settimane per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, in programma sempre a Misano. Nei test in programma domani cercherà ulteriori soluzioni che lo aiutino a migliorare ancora.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Gara GP Misano Ducati MotoGP 2024

“Oggi mi sentivo davvero bene. Volevo vincere e ho fatto tutto il possibile per riuscirci. La pista era bagnata e non era facile gestire la situazione e, sfortunatamente, sono caduto mentre lottavo per le prime posizioni. Abbiamo fatto un passo avanti importante questo weekend. Ora è importante lavorare bene domani, nei test e tra due settimane.”

Foto: Valter Magatti

