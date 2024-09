SBK | Gp Francia Gara 2, Bassani: “È stato davvero bello tornare a correre vicino alle prime posizioni”

Superbike Francia Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Francia in 11esima posizione.

Axel ha avuto un inizio promettente nella gara finale a Magny-Cours, posizionandosi nei primi posti durante il quinto giro, dietro solo a Bulega, il vincitore, e Danilo Petrucci, secondo classificato. Tuttavia, al ottavo giro è stato superato da Michael van der Mark. La sua permanenza tra i primi cinque è terminata quando ha dovuto scontare una penalità con un giro lungo, che lo ha fatto scivolare indietro nella classifica in una gara di 21 giri caratterizzata da continui cambiamenti. Nonostante il contrattempo, Axel ha concluso la seconda gara della giornata all’11° posto, la stessa posizione in cui era rientrato in pista dopo aver eseguito il suo giro penalità.

“La Superpole Race è stata difficile e abbiamo lottato con gli altri piloti che avevano scelto le gomme SCQ. Abbiamo concluso in decima posizione. Penso che sia stata una delle mie migliori Superpole Race da Misano. In Gara 2 siamo partiti molto bene e in P3 per la prima volta abbiamo iniziato a “sentire” un po’ di aria pulita davanti. È stato davvero bello tornare a correre vicino alla testa. Ma abbiamo dovuto prendere una penalità sul giro lungo. Dopo di che ho iniziato a sentire un piccolo calo di aderenza al posteriore e ho iniziato a muovermi e scivolare molto. Ci è voluto un po’ di tempo, ma abbiamo corso davanti e dobbiamo tornare a farlo”.

