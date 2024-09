SBK | Gp Francia Gara 2, Bulega: “Sono davvero felice per questi risultati”

Superbike Francia Ducati – Nicolò Bulega ha vinto Gara 2 del Gran Premio di Francia.

Nicolò Bulega conquista la prima Superpole Race nella sua carriera di WorldSBK e poi trionfa in Gara-2 dominata dalla prima all’ultima curva. E’ stata una domenica straordinaria per il pilota italiano anche alla luce della brutta caduta in Gara-1 che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Francia Superbike 2024

“Sono davvero felice per questi risultati anche perché ieri sera, dopo la caduta, ero giù di morale. Questa mattina, però, mi sono svegliato con la forte determinazione di recuperare ciò che avevo perso. Il feeling con la moto è stato davvero straordinario e mi ha permesso di guidare al meglio malgrado il dolore. Ci vediamo a Cremona”.

