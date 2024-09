MotoGP | GP Misano Gara, Martin: “Ho imparato la lezione”

MotoGP GP Misano Ducati Pramac – Jorge Martin ha commesso un errore di strategia nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota del Team Pramac Ducati è stato l’unico big a prendere la via dei box (vedi foto, ndr) per cambiare moto e prendere quella con pneumatici rain quando ha iniziato a piovere, scelta che chiaramente non ha pagato, visto che poi la pioggia ha smesso di cadere, tanto più che il #89 è poi dovuto tornare ai box per riprendere la moto con pneumatici slick, portando a casa almeno un punticino.

In classifica i punti di vantaggio su Bagnaia scendono da 26 a 7 e si avvicina anche il vincitore della gara Marc Marquez, staccato di 53 lunghezze.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Misano Ducati MotoGP 2024

“Abbiamo scelto una strategia in gara che chiaramente non è stata quella giusta. Ho dato comunque il massimo ed ho portato a casa un punto, speriamo vada meglio la prossima volta. Ha iniziato a piovere forte nei settori uno, due e tre. Per questo motivo, ho deciso di cambiare moto. Ora che la gara è finita, è chiaro che la strategia non era quella giusta. Ho imparato la lezione, e ora è il momento di guardare avanti. La prossima volta seguirò quello che faranno i miei rivali. Sicuramente questo è un mio errore al 100%. Dalle curva tre alla curva 11 pioveva molto ed ho preso questa decisione. Marquez in corsa per il Titolo? La matematica dice questo.”

Foto: Valter Magatti

