SBK | Gp Francia Gara 2, Bautista: “Weekend sfortunato”

Superbike Francia Ducati – Alvaro Bautista non ha preso parte a Gara 2 del Gran Premio di Francia.

Il pilota spagnolo, costretto a partire dalla diciassettesima posizione dopo la difficile qualifica del sabato, alla prima curva è costretto ad accentuare la frenata per evitare alcuni piloti più lenti e perde il controllo della moto cadendo e riportando la frattura di una costola. Dichiarato unfit per Gara-2, Bautista si sottoporrà nei prossimi giorni a controlli medici in vista del round di Cremona.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Francia Superbike 2024

“Non c’è molto da dire. E’ stato un weekend sfortunato. Purtroppo dopo la partenza della Superpole Race non ho potuto evitare il contatto con un pilota che era molto più lento di me e nella caduta mi sono infortunato. Adesso serve pazienza. Spero di recuperare per Cremona”.

5/5 - (1 vote)