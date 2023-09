MotoGP | GP Misano Sprint Race, Pedrosa: “Peccato per il podio”

MotoGP Gp Misano KTM – Uno strepitoso Dani Pedrosa ha lottato per il podio nella Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, corsa a Misano.

Il tester di lusso della KTM che partiva dalla quinta piazza, alla sua seconda gara come wild card, ha guidato in modo esemplare, arrivando ad insidiare il terzo posto di Pecco Bagnaia. Un podio che proverà ad agguantare domani nella gara “lunga”.

Dichiarazioni Dani Pedrosa Sprint Race Misano Gp San Marino e Riviera di Rimini

“Sono veramente contento della mia gara e della mia performance. Ho fatto una bella partenza, migliore di quella di Jerez, poi ho mantenuto una buona posizione alla prima curva per fare una bella gara. Sono rimasto sorpreso del passo di Martin e Bezzecchi, sono stati molto veloci nei primi giri, ma nei successivi sono stato in grado di trovare il mio passo e di recuperare terreno su Pecco (Bagnaia). Mi ha chiuso tutte le ‘porte’, peccato per il podio, ma sono potuto stare vicino a lui e vedere come usa la moto e quali sono i punti di forza. La nostra moto ha lavorato molto bene e abbiamo raccolto molte informazioni. Domani lottare per il podio? Non lo so, ma normalmente mi trovo meglio con la gomma media rispetto alla soft (usata oggi, ndr). I primi giri saranno la chiave.”