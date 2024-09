SBK | Gp Francia Gara 1, Rea: “Non è stata la giornata che avevo pianificato”

Superbike Portimao Yamaha – Jonathan Rea non ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Francia.

Jonathan Rea ha affrontato una giornata tumultuosa durante la Gara 1 del GP di Francia, che si è rivelata ben lontana dalle sue aspettative. Nonostante una posizione promettente in griglia e una decisione sicura riguardo l’uso delle gomme slick, Rea ha incontrato difficoltà sin dall’inizio. Dopo una partenza non ottimale, stava recuperando terreno quando un incidente di Nicolò Bulega alla chicane finale ha innescato una serie di eventi sfavorevoli. Nel tentativo di evitare Bulega, Rea ha perso il controllo della sua moto su una chiazza bagnata, cadendo a sua volta. L’incidente ha avuto conseguenze fisiche immediate: la mano di Rea è rimasta incastrata sotto il manubrio, causando abrasioni significative al pollice. Questo infortunio lo ha costretto a recarsi immediatamente al centro medico, concludendo prematuramente la sua gara. La frustrazione di Rea è palpabile, soprattutto per non essere riuscito a portare a casa un risultato positivo, una situazione che descrive come un “periodo sfortunato” per il team. Con determinazione, guarda già alle prossime gare, sperando di lasciarsi alle spalle questa giornata difficile.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Francia Superbike 2024

“Non è stata la giornata che avevo pianificato! Ho pensato che ci fosse una buona opportunità per noi quando eravamo in griglia e sono stato abbastanza chiaro con la mia scelta di gomme slick. Non è stata una grande partenza ma stavo facendo progressi nel giro 1 e all’ingresso dell’ultima chicane, Bulega era un po’ fuori traiettoria ed è caduto così ho solo cercato di evitarlo nel cambio ma ho solo preso una chiazza bagnata o un po’ fuori traiettoria e sono caduto anche io. Sfortunatamente, la mia mano è rimasta incastrata sotto il manubrio e sull’articolazione del pollice, l’asfalto ha abraso la pelle e non è davvero bello da vedere. Non appena l’ho visto e ho sentito il pulsare, ho capito che qualcosa non andava e sono corso direttamente al centro medico all’ultima curva… Davvero frustrante, speravo di portare a tutti delle buone notizie dalla gara di oggi ma sfortunatamente c’è ancora una nuvola nera che ci segue in questo momento.”

