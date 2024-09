SBK | Gp Francia, Rea dichiarato unfit, salterà il resto del weekend

Superbike Portimao Yamaha – Jonathan Rea, sei volte campione del mondo nel Campionato MOTUL FIM Superbike, non parteciperà alla gara di domenica a Magny-Cours dopo una caduta avvenuta in Gara 1, durante il primo giro di sabato.

Un’altra sfida si aggiunge alla già complicata stagione per il pilota nordirlandese, costretto a saltare le ultime due gare del Round di Francia. Sabato sera, Rea è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Clermont-Ferrand per una profonda abrasione al pollice destro, e successivamente è tornato al circuito. Un aggiornamento sul suo stato di salute è atteso prima del prossimo Round a Cremona, nuova tappa introdotta nel calendario 2024.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Francia Superbike 2024

“Purtroppo si tratta di un infortunio che ha reso necessario un intervento chirurgico per mettere a posto dei danni al pollice destro. Capirò il mio recupero giorno per giorno ma vorrei ringraziare i medici del circuito, specialmente il Dott. Antoine Martins. Grazie a tutto il mio team, i miei tifosi e a tutti i miei sponsor che continuano a sostenermi in questo periodo non facile”.

5/5 - (2 votes)