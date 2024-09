SBK | Gp Francia Gara 1, Locatelli: “Senza la caduta eravamo sul podio”

Superbike Francia Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Francia in ottava posizione.

Andrea Locatelli, pilota del team Yamaha in SBK, ha affrontato una Gara 1 ricca di imprevisti e decisioni cruciali al GP di Francia. La sessione di Superpole si è rivelata particolarmente caotica, con Locatelli che ha visto la maggior parte dei suoi giri annullati a causa delle continue bandiere gialle, complicando il suo tentativo di qualificarsi in una posizione vantaggiosa. Nonostante queste difficoltà, è riuscito a partire dalla nona posizione (P9). Le condizioni meteorologiche mutevoli hanno giocato un ruolo chiave durante la gara: partendo con gomme intermedie su una pista quasi asciutta, Locatelli ha spinto al massimo sin dall’inizio, cercando di anticipare eventuali cambiamenti del tempo che avrebbero potuto favorire chi aveva optato per le gomme slick. La pioggia, tuttavia, è arrivata improvvisamente mentre era impegnato in una curva, causando una caduta che ha rallentato notevolmente la sua corsa. Dopo il cambio in gomme da pioggia, ha mostrato un ritmo competitivo, recuperando diverse posizioni. Locatelli riflette sull’incidente come un errore costoso che gli ha impedito di raggiungere il podio, ma rimane ottimista e focalizzato sull’analisi degli aspetti positivi e negativi della giornata per migliorare in vista delle prossime gare.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Francia Superbike 2024

“In Superpole, è stato pazzesco! In cinque o sei giri, solo un giro è stato conteggiato a causa delle bandiere gialle. Quasi ogni giro è stato annullato, quindi è stato difficile fare un buon giro, ma alla fine siamo partiti dalla P9. Le condizioni oggi erano difficili perché quando eravamo in griglia, la pista era quasi asciutta. Abbiamo deciso di partire con le gomme intermedie e ho spinto forte all’inizio solo per cercare di fare qualche passo avanti, perché ho visto che se non avesse iniziato a piovere immediatamente, i ragazzi che avevano scelto le gomme slick avrebbero probabilmente avuto un grande vantaggio. Quindi, ho cercato di dare il massimo: quando sono arrivato alla frenata alla curva 5, ha iniziato a piovere abbastanza velocemente e poi ero già in curva. È stato difficile controllare la situazione e ho perso l’anteriore. Mi sono fermato per le gomme rain e alla fine abbiamo recuperato molte posizioni con un buon ritmo. Purtroppo abbiamo perso molto tempo quando sono caduto perché la moto non è partita subito, è stato un po’ sfortunato ma posso dire che oggi ho fatto un errore perché senza la caduta eravamo sul podio. È sempre facile dirlo dopo! Dobbiamo solo guardare avanti e capire cosa è positivo, cosa è negativo e guardare avanti a domani.”

5/5 - (2 votes)