SBK | Gp Francia Gara 1, Petrucci: “La strategia è stata semplicemente quella di rimanere in piedi”

SBK Francia Ducati Barni – Danilo Petrucci ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Francia in terza posizione.

La gara è iniziata con la pista bagnata e senza pioggia, portando quasi tutti i piloti a scegliere gomme slick. Dopo tre giri, un violento scroscio ha obbligato un pit stop per montare gomme da pioggia. Petrucci ha effettuato il cambio gomme in un momento strategico, lo stesso giro di Van der Mark e un giro dopo Bautista, rientrando in pista con un timing perfetto. Nonostante un setup non ideale per il bagnato, ha gestito la situazione, beneficiando di cadute avversarie e guadagnando posizioni. Questo gli ha garantito il quinto podio della stagione.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Francia Superbike 2024

“È stata una giornata complicata perchè era soltanto la mia seconda gara sul bagnato con questa moto. Stamattina mi sono complicato la vita perchè sono caduto al secondo giro lanciato: sono dovuto partire decimo e siamo andati in griglia senza nessun riferimento. In condizioni di full wet non abbiamo il giusto setup quindi da metà gara in avanti la strategia è stata semplicemente quella di rimanere in piedi. La pista era veramente allagata, ci sono state tante cadute e noi che siamo rimasti in piedi abbiamo portato a casa un altro bel podio.”

