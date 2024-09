SBK | Gp Francia Gara 1, Iannone: “Sono contento del risultato ottenuto”

Superbike Francia Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Francia in quinta posizione.

La griglia di Gara 1 presentava condizioni miste, con metà dei piloti su gomme intermedie e l’altra metà su slick. Iannone ha scelto le slick e, dopo i primi giri, la pioggia ha imposto un altro cambio gomme. Grazie a un eccellente lavoro dei meccanici nel flag-to-flag, è rientrato in pista tra i primi otto, superando coloro che sono rimasti fuori un giro in più. Sebbene il ritmo con le gomme rain non fosse da podio, Iannone ha superato due Honda, portando a casa un quinto posto significativo. Partire dalla quattordicesima posizione e finire quinto, evitando errori e cadute, rappresenta un risultato importante per la sua classifica.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Francia Superbike 2024

“Nonostante il maltempo sono contento del risultato ottenuto, i ragazzi sono stati bravi a far fronte ad alcune difficoltà, soprattuto in un momento concitato come il flag-to-flag. Oggi era solo la seconda volta che correvo sul bagnato con queste gomme e anche se le condizioni meteorologiche erano complicate, sono comunque soddisfatto del piazzamento positivo e fiducioso in ottica di domani.”

