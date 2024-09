SBK | Gp Francia Gara 1, Bulega: “Non avevo il minimo feeling”

Superbike Francia Ducati – Nicolò Bulega non ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Francia.

Nicolò Bulega, secondo in griglia, inizia la gara con le gomme intermedie ma non riesce a trovare feeling con il posteriore e cade nel primo giro dopo un brutto high side. Il pilota italiano è stato portato in Clinica Mobile per accertamenti che hanno escluso fratture. Sarà quindi visitato nuovamente domani mattina per avere l’ok dei medici e poter partecipare a Superpole Race e Gara-2.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Francia Superbike 2024

“Siamo partiti con le gomme intermedia ma la scelta non si è rivelata efficace. Fin dalle prime curve non avevo minimo feeling con il posteriore e sono caduto praticamente subito. E’ stata una brutta caduta ed il dolore alla spalla destra è abbastanza forte. Proverò comunque a correre domani”.

