SBK | Gp Francia Day 1: Rea, ”Dobbiamo ancora migliorare il feeling”

SBK Gp Francia Magny-Cours Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Francia, nona tappa del mondiale 2023, con il settimo tempo.

Il pilota britannico dopo aver conquistato il primo turno di libere, nel pomeriggio francese non è riuscito a ripetersi fermandosi a poco più di mezzo secondo dalla vetta.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Magny-Cours Francia Day 1

“I ragazzi hanno fatto un buon lavoro e il mio primo giro è stato un 1’37.6. Con le gomme nuove la moto si sentiva davvero bene e sono riuscito a trovare un buon ritmo. Abbiamo avuto una FP1 davvero positiva, poi nelle FP2 ho sentito che la temperatura della pista era aumentata e mi aspettavo di fermare meglio la moto, soprattutto nel tornante. Non sono riuscito a fermarmi nell’ultima parte della frenata. Hanno cambiato la posizione del telaio anteriore, ma in realtà ho fatto molta fatica sul fianco della gomma, in curva e in frenata su pista. Ho perso un po’ di fiducia, quindi, anche se c’erano molte bandiere rosse, ciò ha aiutato la squadra ad avere il tempo di tornare al set-up delle FP1. Anche con parecchi giri sulle gomme sono riuscito a migliorare. Penso che le opzioni di gara siano abbastanza chiare per noi. Ma dobbiamo ancora migliorare il feeling in frenata e avere più confidenza con l’anteriore.