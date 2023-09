MotoGP | Gp Misano Day 1, Marc Marquez: “Le voci? C’è sempre una possibilità, ma non è questo il momento”

GP San Marino e della Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso la prima giornata prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, con il sesto tempo.

Il pilota spagnolo, sfruttando il “gancio” offerto da Dani Pedrosa è riuscito a conquistare una Q2 per nulla scontata. Nonostante l’ottimo risultato, il venerdì dello spagnolo è stato costellato dai rumor che lo vedono protagonista. Voci che lui continua smentire, ma non del tutto.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP San Marino e della Riviera di Rimini Misano

“Con Pedrosa è stato un déjà-vu. E’ un pilota velocissimo era tanto tempo che non vedevo qualcuno guidare in quel modo. Non mi aspettavo fosse così veloce. Poi a fine turno gli ho fatto un gesto non tanto per ringraziarlo quanto di ammirazione. L’importanza di avere un collaudatore veloce? E’ sempre importante, e Dani ovviamente è il miglior pilota possibile per testare, guidare la moto e dare commenti, ma per me la cosa più importante per un collaudatore sono gli ingegneri. Come vedi Aprilia e Ducati hanno un collaudatore normale, non Dani Pedrosa e stanno migliorando molto. Quindi, alla fine, la cosa più importante restano gli ingegneri e il lato sviluppo. Sono tanti pezzi che compongono un progetto. Come vediamo qui, Bradl sta testando cose nuove e ci sono molti volti nuovi nel box, nuovi ingegneri. Quindi sì, il Giappone sta reagendo e questo è positivo. Non è una reazione dell’ultima settimana. E’ dal Mugello che la Honda sta lavorando molto. Sulla moto di Bradl ci sono tantissime novità che non sono frutto dell’ultimo peridio. Non credo che il segreto sia avere una persona nuova o con più esperienza ma lavorare duramente.”

Marc Marquez commenta i rumors

“Ho sentito parecchie voci. A forza di tirare triple qualcuna entra. C’è sempre una possibilità, ma non è questo il momento. Al momento ho un contratto per il prossimo anno e sono molto concentrato sul mio lavoro, che è in pista.

Marc Marquez commenta la possibilità di vedere Dall’Igna in Honda

“Vorrei assumere i migliori ingegneri in ogni posizione, ma è lì che decidono loro. La cultura giapponese, Honda, HRC, hanno molti ingegneri in Giappone. Io chiedo risultati, chiedo cose diverse, ma sono loro che devono decidere chi pensano sia il migliore per guidare il progetto. Adesso, per il momento, quest’anno tocca a Kokobu insieme ad altri ingegneri, ma in Honda c’è sempre stata una rotazione di giapponesi. Nel 2021 era un ingegnere, nel 2022 era un altro, ora è tornato un altro e vedremo l’anno prossimo. Sì, ci sono volti nuovi nel box che stanno lavorando al prototipo 2024 con Stefan Bradl e vedremo se funzionerà e porteranno buone idee. Come ho detto mi piacerebbe lavorare con i migliori ingegneri del paddock, non conosco esattamente la posizione di Gigi, ma ci sarà anche un motorista, ci sarà un ingegnere del telaio e un’altra serie di ingegneri. Vorrei che potessimo prendere il meglio da ogni squadra e creare una struttura ma.”

