MotoGP | Gp Misano Day 1, Quartararo: “Marquez in Ducati Gresini? La cosa mi diverte”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo non è andato oltre il 13esimo tempo nelle prove del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini che si sta disputando sul circuito di Misano.

Il pilota della Yamaha ha detto che ha provato tante cose, forse troppe e che le nuove ali anteriori non aiutano perchè ci vorrebbe un motore più potente. Domani proverà ad entrare in Q2 attraverso la Q1.

L’iridato 2021 della MotoGP ha parlato anche del possibile passaggio di Marc Marquez dalla Honda Factory alla Ducati Gresini, dicendosi “divertito” da questa storia.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Abbiamo provato tante cose oggi, ma penso che forse fosse un po’ troppo. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di continuare a migliorare. Provare ad entrare in Q2 domani sarà molto importante. Daremo il massimo e lotteremo per la migliore posizione possibile in griglia.”

Dichiarazioni Fabio Quartararo Possibile Passaggio Marc Marquez dalla Honda Factory alla Ducati SAT Day 1 GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Non ho mai considerato un passaggio come quello di cui si vocifera (Marc Marquez dalla Honda alla Ducati Gresini) ma lo capisco. Non voglio commentare, ma vedremo cosa accadrà. Non so se succederà mai, non sono nei panni di Marc e non so cosa deciderà, questa storia però mi diverte molto.”