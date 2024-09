SBK | Gp Francia Day 1, Delbianco: “Che giornata!”

Superbike Francia Yamaha – Alessandro Delbianco ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Francia, con il 21esimo tempo.

Il pilota italiano, in pista in sostituzione dell’infortunato Aegerter, ha avuto modo di provare per la prima volta la R1 WorldSBK, prendendo confidenza giro dopo giro e tagliando il traguardo 22° in FP2. Il feeling di Delbianco è andato migliorando nel corso della sessione del pomeriggio, riuscendo a migliorare il suo tempo sul giro della FP1 di ben 2.056 e tagliando il traguardo 21°.

Dichiarazioni Alessandro Delbianco Gp Francia Superbike 2024

“Che giornata! È stato bello proprio come mi aspettavo. La squadra ha fatto un lavoro fantastico e tutti i ragazzi hanno lavorato davvero duramente per farmi sentire a mio agio sulla moto nel miglior modo possibile. Abbiamo fatto un bel passo avanti fin dal mattino e sono fiducioso che potremo migliorare ancora, sperando in un’altra giornata soleggiata domani. Non vedo l’ora di tornare in pista e correre!”

5/5 - (2 votes)