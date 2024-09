MotoGP | GP Misano Day 1, Rins: “Stiamo ancora faticando un po’”

MotoGP GP Misano Yamaha Monster – Alex Rins ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con il 17eismo tempo.

Rins ha iniziato il weekend del GP di San Marino con l’obiettivo di capitalizzare sui progressi fatti durante il test privato di Misano e il GP di Aragon. Tuttavia, non è riuscito a ottenere i tempi sul giro necessari per posizionarsi nella top 10 durante le prove libere pomeridiane. Nonostante un forte impegno che gli ha permesso di registrare un tempo di 1’31.886 al ventesimo giro su ventiquattro, inizialmente classificatosi tredicesimo, un incremento generale dei tempi lo ha spostato al diciassettesimo posto, con un distacco di 1,201 secondi dal primo.

Dichiarazioni Alex Rins GP Misano MotoGP 2024

“Abbiamo provato un nuovo telaio e funziona abbastanza bene. È difficile fare un paragone perché il livello di aderenza è più alto qui ora, ma oggi ho guidato un secondo più veloce rispetto al test. Quindi, di sicuro, la moto era un po’ meglio oggi. O forse la mia testa era in modalità test allora, quindi non spingevo come faccio durante un weekend di GP. In ogni caso, questo telaio era un po’ meglio, ma stiamo ancora faticando un po’. Abbiamo mescolato l’impostazione che abbiamo usato durante il test con l’impostazione che abbiamo usato ad Aragon, ma non ha funzionato come speravo. Non è andata così male, ma c’è ancora un ampio margine di miglioramento.”

