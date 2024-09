SBK | Gp Francia Day 1, Bassani: “Il feeling è davvero buono”

Superbike Francia Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Francia con l’ottavo tempo.

La giornata si è aperta con alcune difficoltà nelle FP1, dove Bassani ha ammesso di non aver trovato il giusto feeling con la sua moto. Tuttavia, il pilota italiano ha visto un netto miglioramento nelle FP2, grazie anche alla collaborazione con Alex Lowes. Seguire un collega sulla stessa moto ha offerto a Bassani preziosi spunti per migliorare le sue prestazioni. Con un ritmo già solido e un buon feeling ristabilito, Bassani si mostra ottimista per le qualifiche di domani, promettendo di lottare per le posizioni di vertice.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Franci Superbike 2024

“È stato strano nelle FP1 perché il feeling con la moto non era così buono. Nelle FP2 è andato molto meglio e abbiamo iniziato la prima uscita con Alex. L’ho seguito e mi ha aiutato molto. È sempre bello seguire qualcuno che ha la tua stessa moto. Nella seconda uscita abbiamo provato una gomma nuova ed è andata bene. In generale il feeling è davvero buono, il ritmo è stato buono e vedremo cosa succederà domani”

5/5 - (1 vote)