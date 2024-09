SBK | Gp Francia Day 1, Alex Lowes: “Mi sento forte ed è bello essere di nuovo in pista”

Superbike Francia Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Francia con il quarto tempo.

Nella suggestiva cornice del circuito di Magny-Cours, Alex Lowes ha aperto il weekend sperimentando le nuove opzioni di pneumatici fornite da Pirelli. Durante la giornata, Lowes ha avuto l’opportunità di testare una nuova opzione di pneumatico anteriore e una posteriore, sfruttando al massimo le condizioni di pista asciutta del pomeriggio. Con Magny-Cours noto per non essere particolarmente esigente in termini di usura degli pneumatici, Lowes si è detto soddisfatto del lavoro svolto e si è dichiarato divertito e in forma, evidenziando la sua felicità nel tornare in pista. Guardando al futuro, il pilota britannico rimane focalizzato e pronto ad adattarsi a condizioni meteo variabili, sottolineando l’importanza di una scelta strategica degli pneumatici in base al clima.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Francia Superbike 2024

“Abbiamo provato alcuni pneumatici diversi della Pirelli oggi. C’è una nuova opzione anteriore e una nuova posteriore, che abbiamo provato nel pomeriggio. Fortunatamente, ce la siamo cavata con un po’ di tempo su pista asciutta. Il nuovo pneumatico posteriore si è rivelato buono. Ho rimesso le mie scelte preferite alla fine della sessione, con alcuni giri già fatti su di esse, e sono riuscito a migliorare il mio tempo. Magny-Cours non è una pista difficile per l’usura degli pneumatici, ma abbiamo fatto un buon lavoro e mi sto divertendo. Mi sento forte ed è bello essere di nuovo in pista. Ora dobbiamo essere flessibili in condizioni potenzialmente diverse domani, usando gli pneumatici giusti al momento giusto”.

