MotoGP | GP Misano, Michelin: tracciato piuttosto impegnativo per le gomme anteriori

GP Misano MotoGP 2023 – I piloti della MotoGP tornano subito in pista, questa volta al Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove domenica è in programma la 12esima gara della MotoGP 2023.

Il circuito di Misano ha una lunga storia motociclistica. La sua costruzione iniziò nel 1969 e le prime gare si svolsero nel 1972. Da allora, ha ospitato regolarmente eventi di più categorie fino al 1993, prima di iniziare un programma di ammodernamento. Da parte sua, la MotoGP organizza un Gran Premio dal 2007, anno in cui il senso di marcia del circuito è stato invertito in senso orario.

Lo scorso anno sono stati stabiliti nuovi record: Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) ha stabilito il record assoluto sul giro in circuito in 1’31.868, mentre la durata di gara più breve nella storia della disciplina è stata registrata in 41’23.199. Parametri che senza dubbio sfideranno i piloti della MotoGP a migliorarsi questo fine settimana, su un circuito che conoscono molto bene.

I piloti della MotoGP avranno a disposizione tre mescole di gomma anteriori (Soft, Medium e Hard) e due posteriori (Soft e Medium). Gli pneumatici anteriori saranno simmetrici, mentre al posteriore saranno asimmetrici, con il fianco destro rinforzato. Questa dotazione mira a rispondere alla configurazione del circuito, che prevede dieci curve a destra e sei a sinistra, su una lunghezza totale di 4,226 km.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Misano MotoGP 2022

“Conosciamo bene Misano perché oltre alle gare è anche teatro dei test. Il circuito è pianeggiante, piuttosto tecnico, e alterna curve lente e curve veloci. È piuttosto impegnativo per le gomme anteriori, in particolare dalla Curva Tramonto, che è un lungo tornante che porta ad un rettilineo ad alta velocità, al Curvone. Questa sezione genera molto stress sulle gomme perché è molto veloce. Ci aspettiamo un clima piuttosto caldo, come sempre qui a settembre, ma le nostre gomme Michelin Power Slick sono adatte a queste temperature stagionali. Naturalmente, visto che siamo vicini al mare Adriatico, il meteo può cambiare e potrebbe piovere. In questo caso, proporremo la nostra gamma Michelin Power Rain, che dimostra una grande versatilità e un’eccellente aderenza sul bagnato.”

5/5 - (2 votes)