SBK | Gp Francia, Alex Lowes: “Sono più che pronto a ripartire”

Superbike Francia Kawasaki – Alex Lowes è pronto a tornare in pista per il GP di Francia a Magny-Cours dopo una pausa rigenerante.

Durante il break, ha trascorso del tempo prezioso con i suoi figli, affrontando la sfida di gestirli da solo mentre la moglie era via, un’esperienza che considera un ottimo allenamento mentale. Ora, con le batterie ricaricate e un intenso programma di allenamento alle spalle, Lowes è entusiasta di riprendere la stagione. Magny-Cours è una pista che apprezza particolarmente e dove ha ottenuto buoni risultati con la Kawasaki Ninja ZX-10RR in passato. Insieme al suo capo meccanico Pere e al resto del team KRT, si concentrerà sull’ottimizzazione della moto fin dal venerdì, puntando a lottare per il podio su una pista che si adatta bene alla sua moto. Lowes non vede l’ora di rimettersi al lavoro con il team, determinato a ottenere i migliori risultati possibili in questo importante weekend di gare.

“Mi sono goduto la pausa, ma sono più che pronto a ripartire. Ho trascorso un po’ di tempo con i miei figli e, poiché mia moglie è stata via, ho avuto i bambini tutti per me. È un buon allenamento mentale perché hanno quasi tre anni e sono a pieno regime! È stato divertente, ma ora è il momento di tornare al lavoro e mi sono allenato duramente. Abbiamo ricaricato le batterie per questa prossima serie di gare e il nostro programma è piuttosto fitto per i prossimi due mesi. Magny-Cours è una pista che mi piace molto. In passato ho ottenuto dei buoni risultati lì con la Ninja ZX-10RR. Come sempre, ci metteremo al lavoro venerdì con Pere, il mio capo meccanico, e il resto dei ragazzi per capire la nostra base sulla moto. Poi vedremo dove saremo per sabato e domenica. Il nostro obiettivo è lottare per il podio su una pista che mi piace, una pista su cui la moto va bene. Non vedo l’ora di tornare con i ragazzi della KRT, lavorando per ottenere i migliori risultati possibili”.

