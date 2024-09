SBK | Gp Francia, Rea: “Ho dei ricordi fantastici su questa pista “

Superbike Portimao Yamaha – Jonathan Rea è impaziente di tornare in pista per il GP di Francia a Magny-Cours, un circuito che evoca in lui ricordi fantastici.

Questo tracciato è particolarmente stimolante, combinando settori veloci e scorrevoli con sezioni “stop and go” che richiedono il massimo dalle moto. Nelle ultime gare, Rea ha trovato il modo di adattare la Yamaha R1 WorldSBK al suo stile di guida, risultando molto competitivo nelle fasi finali delle gare e gestendo bene il consumo delle gomme. Ora, il suo focus è migliorare il ritmo sul giro singolo, dato che le qualifiche sono diventate cruciali in questa stagione di WorldSBK. Nonostante l’incertezza del meteo a Magny-Cours, Rea è pronto a collaborare con il suo team per affrontare al meglio questa fase intensa della stagione, sperando di replicare i successi del passato su questa pista.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Francia Superbike 2024

“Magny-Cours è un circuito che non vedo l’ora di visitare, ho dei ricordi fantastici del passato. La pista ha un po’ di tutto! Ha settori veloci e scorrevoli, settori stop and go ed è un posto in cui devi davvero ottenere il meglio dalla tua moto. Nelle ultime due gare siamo riusciti a capire come estrarre le prestazioni dalla Yamaha R1 WorldSBK per il mio stile, siamo stati molto competitivi alla fine delle gare e il consumo delle gomme è stato buono. La prossima cosa su cui voglio concentrarmi è il time attack sul giro singolo, perché le qualifiche si sono dimostrate molto importanti nel WorldSBK questa stagione. Non vedo l’ora che arrivi il weekend, l’anno scorso abbiamo avuto un weekend molto caldo, ma con Magny-Cours non si sa mai! Quindi, terremo d’occhio il meteo e dopo queste settimane di pausa, non vedo l’ora di vedere i ragazzi e fare un piano insieme, e di iniziare quella che sarà una parte molto impegnativa e intensa della stagione!”

