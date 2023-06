SBK | Gp Donington: tutti gli orari TV della tappa sulla pista inglese

SBK Gp Donington – Il Gp di Misano, ancora una volta, si era concluso con il dominio incontrastato di Alvaro Bautista che, in sella alla Ducati, si è preso tutto. A Donington le cose potrebbero cambiare.

In occasione del sesto appuntamento del Mondiale, vista anche la conformazione particolare del tracciato, potrebbe arrivare la rivincita per Kawasaki e Yamaha. Il team di Rea e Lowes ha concluso una sessione di test in spagna che sembra aver dato buoni frutti, mentre la casa dei tre diapason lo scorso anno ha dominato con Razgatlıoğlu e con un Locatelli in cerca di riscatto, Alvaro Bautista potrebbe non avere la vittoria certa.

Orari Gp DoningtonSBK

Venerdì 30 giugno

FP1 SBK: 11:30-12:15

FP2 SBK: 16:00-16:45

Sabato 1 luglio

Superpole SBK: 12:10-12:25

Gara 1 SBK: 15:00

Domenica 2 luglio

Superpole Race SBK: 14:00

Gara 2 SBK: 17:00

Orari TV8

Sabato 1 luglio

Gara 1 SBK: 15:00

Domenica 2 luglio

Superpole Race SBK: 15:00 (differita)

Gara 2 SBK: 17:00