MotoGP | Gp Assen, Dall’Igna (Ducati): “Bagnaia, prestazione eccezionale”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse) ha commentato il successo di Pecco Bagnaia nel Gran Premio d’Olanda corso ad Assen.

Per il #1 della Ducati si è trattato della quarta vittoria della stagione, 15esima in MotoGP, 25esima in carriera e 25esimo podio, 47esimo in carriera. Dall’Igna ha parlato anche del weekend di Enea Bastianini, positivo nonostante la caduta.

“E’ stata una gara meravigliosa. Per Pecco il fine settimana non era iniziato nei migliori dei modi venerdì mattina, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro nei turni successivi e siamo riusciti a raddrizzarlo. E’ stato difficile anche per la durata delle gomme, perché le condizioni erano veramente estreme e quasi imprevedibili qui ad Assen. Con questo caldo abbiamo dovuto lavorare molto per cercare la costanza di rendimento degli pneumatici, e voglio ringraziare tutta la squadra, che ha fatto un lavoro davvero meraviglioso. Ovviamente quella di Bagnaia è stata una prestazione eccezionale, ma credo sia stato un weekend positivo anche per Bastianini, nonostante la caduta. Sia ieri durante la gara Sprint che oggi, Enea ha dimostrato un buon passo: ricordiamoci che per lui si stratta praticamente dell’inizio del mondiale, mentre tutti gli altri hanno già corso più di un terzo della stagione e chiaramente sono in una situazione più favorevole rispetto a lui.”

