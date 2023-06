SBK | Gp Donington, Rinaldi: “La velocità non ci manca”

SBK Gp Donington Ducati – Michael Rinaldi dopo il doppio podio e la caduta di Misano, punta in alto in occasione del Gran Premio di Donington, sesta tappa del mondiale 2023.

Il pilota italiano non è mai salito sul podio a Donington, ma dopo il quinto podio stagionale a Misano, è a caccia di punti pesanti.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Donington

“Sono molto contento di ritornare in pista. E’ stata una pausa abbastanza lunga e c’è tanta voglia di riprendere il feeling con la mia moto. Non vedo l’ora di essere in pista e testare il nuovo asfalto. C’erano molti avvallamenti e molte buche che ovviamente i piloti inglesi, più abituati a girare qui, conoscevano molto bene. Adesso la nuova superfice ed un maggiore grip potrebbero essere un vantaggio per chi corre su questo circuito solo per le gare. Vengo da un weekend positivo a Misano anche se potevo raccogliere qualcosa in più. Ma la velocità non ci manca. Dobbiamo solo raccogliere i frutti del nostro lavoro”.