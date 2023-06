MotoGP | Carlos Ezpeleta: “Honda e Yamaha avranno le concessioni, Marquez rimarrà in Honda”

MotoGP 2023 – Carlos Ezpeleta, Direttore Sportivo della MotoGP, in un intervista rilasciata a Radio Catalunya (www.ccma.cat) ha affrontato vari, argomenti, dalle possibili concessioni ad Honda e Yamaha al futuro di Marc Marquez.

Con il dominio delle case europee, Ducati in testa, seguita da KTM e Aprilia, preoccupano le prestazioni di Honda e Yamaha, che secondo Ezpeleta avranno le concessioni in anticipo rispetto alla data scritta nel regolamento, il 2025.

Ducati si è opposta al primo approccio Dorna, così come KTM e Aprilia, ma secondo Ezpeleta sarebbe giusta una deroga, perchè ne beneficerebbe lo spettacolo.

Dichiarazioni Carlos Ezpeleta Ezpeleta Concessioni Honda e Yamaha MotoGP 2023

“Stiamo lavorando per essere in grado di aiutare non solo Honda, ma anche Yamaha, in modo che possano essere di nuovo competitive in modo più veloce. Honda e Yamaha in passato hanno fatto si che gli altri potessero recuperare e questo è stato vitale per Ducati per essere competitiva, così come per Suzuki, KTM e Aprilia. Anche gli altri produttori capiranno. La posizione ufficiale di Dorna è che il sistema delle concessioni deve essere aggiornato.”

Dichiarazioni Carlos Ezpeleta Ezpeleta Futuro Marc Marquez

“Dall’esterno è chiaro che Marc (Marquez) non ha abbassato il livello. Ha iniziato l’anno con sfortuna a causa dell’incidente in Portogallo, ma con tutta la voglia e l’assoluta competitività nelle sue prestazioni. Penso che Marc sia ancora allo stesso livello di sempre. Non è previsto che ci saranno più di 22 moto l’anno prossimo. Infatti, per noi il numero ideale è 20. Saremo contenti di avere Pedro (Acosta) in MotoGP, ma poi ci sono alcune conversazioni tra Pedro e il suo team e il suo costruttore, pertanto, potremmo immaginare che Marc rimarrà alla Honda il prossimo anno.”

Dichiarazioni Carlos Ezpeleta Ezpeleta Nuovo Format MotoGP 2023

“La stagione fino ad ora è stata un successo, anche dal punto di vista televisivo. Il nuovo formato funziona. Sabato è una giornata molto divertente e ci piace. Ci sono sempre cose da migliorare, ma siamo molto contenti. Non c’è stata unanimità per implementare una prima sessione di libere sin dal venerdì di Silverstone, ma c’è unanimità perché entri in vigore nel 2024.”

