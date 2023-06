SBK | Gp Donington, Bautista: “Pista bella ma difficile”

SBK Gp Donington Ducati – Alvaro Bautista dopo aver dominato gli ultimi appuntamenti del mondiale, è carico anche per la sesta tappa del calendario 2023 il Gran Premio di Donington.

Alvaro Bautista è saldamente leader della classifica di WorldSBK con 86 punti di vantaggio su Razgatlioglu (Yamaha)

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Donington

“E’ passato quasi un mese dal round di Misano durante il quale abbiamo ottenuto risultati positivi. In queste settimane ho avuto la possibilità di stare insieme alla mia famiglia ed allenarmi. Inoltre ho girato a Misano con la Desmosedici GP e mi sono davvero divertito molto. Adesso, però, è il momento di tornare a concentrarsi esclusivamente sul campionato. Quella di Donington è una pista molto bella ma allo stesso tempo anche molto difficile. Sono curioso di vedere come è il nuovo asfalto. Il nostro obiettivo è quello di riprendere subito il feeling che abbiamo avuto fino a questo momento della stagione. Andiamo senza particolari aspettative ma con tanta voglia di lavorare per essere più competitivi possibile”.