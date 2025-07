SBK | GP Donington: Razgatlioglu si conferma e domina Gara 2

Risultati Gara 2 WSBK Donington – Fantastica vittoria di Toprak Razgatlioglu in Gara 2 che chiude un weekend semplicemente perfetto. Il pilota BMW si è imposto subito al via, tagliando il traguardo con un netto distacco da Nicolò Bulega (Aruba Racing) che ha concluso in seconda posizione davanti al compagno di squadra, Alvaro Bautista.

Quarta posizione per la Yamaha di Andrea Locatelli (Pata Maxus), seguito da Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team). La Kawasaki di Garrett Gerloff chiude sesto a precedere la Ducati di Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven).

Dominique Aegerter in sella alla Yamaha ha ottenuto l’ottava posizione con la Yamaha di Remy Gardner e la Honda di Iker Lecuona a chiudere la Top 10.

Gli altri italiani: 14° Yari Montella, 16° Axel Bassani e 18° Michael Rinaldi.

Da segnalare le cadute di Michael Van Der Mark, Thomas Bridewell e Sam Lowes, fortunatamente senza conseguenze.

Risultati Gara 2 Gran Premio di Donington