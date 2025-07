MotoGP | GP Germania Gara, Marc Marquez: “Oggi avevo passo”

GP Germania Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez porta a casa il bottino pieno anche al Sachsenring, teatro del Gran Premio di Germania, 11esima tappa della MotoGP 2025.

L’otto volte iridato, alla sua 200esima partenza in MotoGP, porta a casa la vittoria #69 in Top Class, 95esima in carriera. Nona vittoria su “toboga” tedesco in MotoGP, 12esimo in carriera.

Dal 2019 non vinceva quattro gare consecutive, allora lo fece da Misano a Phillip Island, in questa stagione da Aragon al Sachsenring. Il #93 allunga decisamente in Campionato, portandosi a quota 344 punti, 83 in più di suo fratello Alex e 147 in più del team-mate Pecco Bagnaia. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Germania MotoGP 2025

“Oggi avevo passo, mi trovavo bene. Alla fine ho rallentato un po’, ma tutto bene, sono molto contento. Tenere il punto di equilibrio all’inizio e dopo alla fine gestire con un passo che mi sentivo comodo, quando non andavo forte mi sembrava che rischiassi di più. Il terzo split, 8-9-10 sono le curve che mi piacciono di più, normalmente al T3/T4 faccio la differenza. Sull’acqua ho rischiato più di oggi.”

