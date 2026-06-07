Moto2 | Gp Ungheria: vince Gonzalez, Salac e Agius a podio
Quarta vittoria stagionale per il leader della classifica iridata, Vietti chiude settimo
Moto2 GP Ungheria Balaton Park Gara – Manuel Gonzalez si porta a casa la quarta vittoria della stagione, dopo Thailandia, Catalunya e Mugello, il pilota del Team Intact GP vince anche in Ungheria, ottava tappa del Motomondiale classe Moto2 2026, gara disputata al Balaton Park.
Per il #18 si tratta detta terza vittoria consecutiva, nona in Moto2. A provare a contrastare lo spagnolo Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), che era stato in testa alla gara fino al 12esimo giro, ma che si è poi arreso chiudendo secondo davanti a Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).
Ha sfiorato il podio David Alonso, che ha chiuso quarto a meno di mezzo secondo da Agius. Il pilota del Team Aspar ha preceduto il team-mate Daniel Holgado e un Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) che partito dalla pole è stato poi penalizzato con un long-lap per “unsafe change direction” in partenza.
Celestino Vietti dopo il bel podio del Mugello ha chiuso settimo. Il pilota del Team MB Conveyors SpeedRS Team ha chiuso davanti ad Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), Alberto Ferrandez (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e al connazionale Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) che chiude la Top Ten.
A punti anche Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), Barry Baltus (REDS Fantic Racing), Zonta Vd Goorbergh (Momoven Idrofoglia RW Racing Team), Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia) e Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team). Il rookie dell’MB Conveyors SpeedRS Team Luca Lunetta ha chiuso 18esimo.
La classifica iridata vede Gonzalez rafforzare la sua leadership. Il pilota del Team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP comanda con 154.5, 49,5 più di Izan Guevara. Vietti è terzo staccato di 52.5.
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moto2 Gara Balaton Park - Ungheria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|37:10.278
|2
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|+1.552
|3
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+3.925
|4
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|+4.367
|5
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|+9.561
|6
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+11.143
|7
|13
|Celestino Vietti
|Mb Conveyors Speedrs Team
|+14.612
|8
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|+18.652
|9
|54
|Alberto Ferrandez
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+18.808
|10
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|+20.885
|11
|98
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|+22.404
|12
|7
|Barry Baltus
|Reds Fantic Racing
|+22.564
|13
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|+24.263
|14
|72
|Taiyo Furusato
|Idemitsu Honda Team Asia
|+27.513
|15
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|+27.762
|16
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|+29.225
|17
|53
|Deniz Oncu
|Elf Marc Vds Racing Team
|+31.425
|18
|32
|Luca Lunetta
|Mb Conveyors Speedrs Team
|+31.722
|19
|71
|Ayumu Sasaki
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|+33.763
|20
|3
|Sergio Garcia
|Italjet Gresini Moto2
|+40.676
|21
|11
|Alex Escrig
|Klint Racing Team
|+43.846
|22
|22
|Jacob Roulstone
|Idemitsu Honda Team Asia
|+64.501
|23
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|+0.000
Balaton Park - Ungheria - Risultati Gara
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