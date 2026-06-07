In evidenza

Moto2 | Gp Ungheria: vince Gonzalez, Salac e Agius a podio

Quarta vittoria stagionale per il leader della classifica iridata, Vietti chiude settimo

di Alessio Brunori7 Giugno, 2026
Moto2 | Gp Ungheria: vince Gonzalez, Salac e Agius a podio Moto2 | Gp Ungheria: vince Gonzalez, Salac e Agius a podio

Moto2 GP Ungheria Balaton Park Gara – Manuel Gonzalez si porta a casa la quarta vittoria della stagione, dopo Thailandia, Catalunya e Mugello, il pilota del Team Intact GP vince anche in Ungheria, ottava tappa del Motomondiale classe Moto2 2026, gara disputata al Balaton Park.

Per il #18 si tratta detta terza vittoria consecutiva, nona in Moto2. A provare a contrastare lo spagnolo Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), che era stato in testa alla gara fino al 12esimo giro, ma che si è poi arreso chiudendo secondo davanti a Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

Ha sfiorato il podio David Alonso, che ha chiuso quarto a meno di mezzo secondo da Agius. Il pilota del Team Aspar ha preceduto il team-mate Daniel Holgado e un Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) che partito dalla pole è stato poi penalizzato con un long-lap per “unsafe change direction” in partenza.

Celestino Vietti dopo il bel podio del Mugello ha chiuso settimo. Il pilota del Team MB Conveyors SpeedRS Team ha chiuso davanti ad Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), Alberto Ferrandez (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e al connazionale Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) che chiude la Top Ten.

A punti anche Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), Barry Baltus (REDS Fantic Racing), Zonta Vd Goorbergh (Momoven Idrofoglia RW Racing Team), Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia) e Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team). Il rookie dell’MB Conveyors SpeedRS Team Luca Lunetta ha chiuso 18esimo.

La classifica iridata vede Gonzalez rafforzare la sua leadership. Il pilota del Team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP comanda con 154.5, 49,5 più di Izan Guevara. Vietti è terzo staccato di 52.5.

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Gara Balaton Park - Ungheria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 37:10.278
2 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +1.552
3 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +3.925
4 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team +4.367
5 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team +9.561
6 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +11.143
7 13 Celestino Vietti Mb Conveyors Speedrs Team +14.612
8 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 +18.652
9 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +18.808
10 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +20.885
11 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +22.404
12 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing +22.564
13 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +24.263
14 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia +27.513
15 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +27.762
16 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +29.225
17 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team +31.425
18 32 Luca Lunetta Mb Conveyors Speedrs Team +31.722
19 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +33.763
20 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 +40.676
21 11 Alex Escrig Klint Racing Team +43.846
22 22 Jacob Roulstone Idemitsu Honda Team Asia +64.501
23 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +0.000

Balaton Park - Ungheria - Risultati Gara

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Guarda anche

Foto MotoGP SBK

motogp-mugello-gp-italia-2026-00048motogp-mugello-gp-italia-2026-00042motogp-mugello-gp-italia-2026-00021motogp-mugello-gp-italia-2026-00038motogp-mugello-gp-italia-2026-00031motogp-mugello-gp-italia-2026-00034motogp-mugello-gp-italia-2026-00020motogp-mugello-gp-italia-2026-00016motogp-mugello-gp-italia-2026-00015motogp-mugello-gp-italia-2026-00025motogp-mugello-gp-italia-2026-00030motogp-mugello-gp-italia-2026-00001

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news