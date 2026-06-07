Moto3 | Gp Ungheria Gara: Quiles “piega” Almansa, a podio anche Carpe

Moto3 GP Ungheria Balaton Park Gara – Maximo Quiles ha vinto il Gran Premio d’Ungheria classe Moto3, ottava tappa del Motomondiale 2026, corsa al Balaton Park.

Per il leader della classifica iridata si tratta della quinta vittoria della stagione dopo quelle del Brasile, Spagna, Francia e Catalunya, ottava vittoria in Moto3.

Il pilota del Team Aspar è andato in fuga insieme al pole-man David Almansa e poi a sei giri dalla fine ha allungato inesorabilmente tagliando il traguardo con 3.009s di vantaggio sul pilota del Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Grande lotta per il terzo gradino del podio, ben cinque piloti a lottare, Carpe, Uriarte, Salmela e Perrone. A spuntarla alla fine è stato Alvaro Carpe.

All’ultimo giro è stata esposta la bandiera rossa per una tripla caduta che ha visto coinvolti Brian Uriarte, Valentin Perron e David Munoz. C’è stato un contatto tra Carpe e Munoz, con il posteriore di Carpe che ha portato via l’anteriore di Munoz, con quest’ultimo colpito sul braccio e sul casco e che è quello che sembra aver riportato le conseguenze peggiori.

Vi terremo aggiornati sulle condizioni dei piloti coinvolti, ma come detto Uriarte e Perrone si sono rialzati mentre Munoz è rimasto a terra.

Continuando a parlare della classifica nonostante la caduta è stato classificato quarto Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), visto che quando si interrompe la gara si tiene conto dell’ultima fotocellula dove sono passati tutti i piloti. Il pilota deve però riportare la moto ai box e Uriarte lo ha fatto.

Quinto sotto alla bandiera a scacchi il rookie Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3), che ha preceduto Adrian Cruces (KTM CIP Green Power), Marco Morelli (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team), Jesus Rios (Honda Rivacold Snipers Team), Casey O’Gorman (Honda SIC58 Squadra Corse) e Adrian Fernandez (Leopard Racing), che chiude la Top Ten.

A punti anche Scott Ogden (KTM CIP Green Power), Joel Kelso (Honda GRYD Racing), Joel Esteban (KTM LEVEL UP – MTA), Cormac Buchanan (KTM CODE Motorsports) e il migliore dei piloti italiani, Matteo Bertelle (KTMLEVEL UP – MTA), 15esimo. Caduti senza conseguenze Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers Team) e Guido Pini (Honda Leopard Racing).

Con questa vittoria Quiles è sempre più leader. Il pilota del Team Aspar guida la classifica con 170 punti, 59 in più di Alvaro Carpe e 93 in più del team-mate Marco Morelli. Quarto è David Almansa staccato di 94 punti.

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