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MotoGP | GP Ungheria 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Balaton Park

di Jessica Cortellazzi7 Giugno, 2026
MotoGP | GP Ungheria 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto) MotoGP | GP Ungheria 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta MotoGP GP Ungheria Balaton Park – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio d’Ungheria, ottavo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!

A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Balaton Park.

Ieri, Marc Marquez aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race, davanti a Pedro Acosta e Marco Bezzecchi.

La pole position era andata sempre a Marc Marquez

DIRETTA MOTOGP GP UNGHERIA BALATON PARK DALLE 14:00

Foto: Michelin

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