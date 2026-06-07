MotoGP | GP Ungheria 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Balaton Park
Diretta MotoGP GP Ungheria Balaton Park – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio d’Ungheria, ottavo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!
A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Balaton Park.
Ieri, Marc Marquez aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race, davanti a Pedro Acosta e Marco Bezzecchi.
#MotoGP #MotoGP2026 #HungarianGP 🇭🇺 #Motorionline Il nove volte iridato torna al successo, secondo #PedroAcosta, indietro gli altri italiani https://t.co/garEN0LCh2
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) June 6, 2026
La pole position era andata sempre a Marc Marquez
#MotoGP #MotoGP2026 #HungarianGP 🇭🇺 #Motorionline Il nove volte iridato della @ducaticorse ha preceduto i connazionali #PedroAcosta e #FerminAldeguer https://t.co/LKZB3OvlKv
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) June 6, 2026
DIRETTA MOTOGP GP UNGHERIA BALATON PARK DALLE 14:00
Foto: Michelin
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