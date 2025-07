MotoGP | GP Germania Gara, Bezzecchi: “Ho commesso un errore”

GP Germania Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi dopo il secondo posto nella Sprint Race del Sachsenring, stava disputando una bella gara, ma è caduto mentre era secondo.

Il pilota dell’Aprilia, che ieri era stato beffato proprio all’ultimo giro da Marc Marquez, ha commesso un errore alla curva 1 nel corso del 21esimo giro, con il podio a portata di mano.

Il “Bez” incassa quindi uno zero, ma rimane la positiva performance sia sul bagnato che sull’asciutto, ecco cosa ha detto il #72 della casa veneta ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Germania Sachsenring MotoGP 2025

“Ho commesso un errore, ho frenato un pò troppo dolce e non ho messo la moto in sovrasterzo, cosa che occorre in quella curva. Peccato, ero veloce e non mi aspettavo di essere cosi competitivo, ma siamo li. Adesso prevale la tristezza, un 60% di amarezza e 40% per tenere conto di tutti i lati positivi. Domani o dopodomani quando mi sarà passata, le % si invertiranno. Abbiamo fatto un bel lavoro, oggi poteva essere un altro bel pezzettino, ma eravamo comunque davanti. Fa male, ma siamo forti. La moto è migliorata in tutta le aree soprattutto in stabilità. Siamo partii bene ma la gomma dietro non è entrata subito in temperatura, soprattutto a destra e nei primi giri ho dovuto sgomitare. Dopo qualche giro ho iniziato ad andare bene e non mi aspettavo di essere così veloce perchè venerdì ero più lento, ma ho lavorato sulla guida e sui dettagli.”

