SBK | Gp Donington Gara 2: Razgatlıoğlu, “Buona Superpole Race, ma nella gara lunga non ho potuto lottare con Bautista “

SBK Gp Donington Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Donington, sesta tappa del mondiale 2023, in seconda posizione.

Razgatlıoğlu dopo aver conquistato la SuperPole race ha cercato di replicare anche in Gara 2, ma un velocissimo Bautista gli ha tolto la possibilità di conquistare la prima gara “lunga” della stagione.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Donington Yamaha

“Per me non è stato un brutto fine settimana, ma sto cercando di vincere più del 100%. La gara corta è stata una buona gara per me e nell’ultimo giro abbiamo preso il primo posto – Gara 2 è sempre importante, ho fatto del mio meglio e abbiamo preso il secondo posto. Ho comunque cercato di lottare il più possibile, ma non è stato possibile lottare contro Bautista dopo 10 giri e la seconda posizione è meglio che cadere. Ora guardo solo Imola, ho dei bei ricordi lì e spero che potremo vincere ancora, ma non solo la Superpole Race, anche Gara 1 e Gara 2! Questa è una “vera” vittoria e spero che io e la mia R1 possiamo farcela”.