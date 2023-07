SBK | Gp Donington Gara 2, Petrucci: “Dedico il podio alla mia squadra”

SBK Gp Donington Ducati Barni Racing – Grandissima gioia a Donington Park per Danilo Petrucci, che in Gara 2 del Gran Premio di Gran Bretagna del Mondiale Superbike ha conquistato il primo podio.

Il pilota ternano del Barni Racing Team dopo essere partito dalla quinta casella ed essere stato per buona parte della gara in settima posizione, ha accelerato nel finale di gara, regalando uno splendido podio alla sua squadra, il primo per “Petrux” nel Campionato riservato alle derivate di serie.

Ricordiamo che Petrucci dopo aver vinto due gare in MotoGP, è passato alla storia per aver vinto una tappa della Dakar; ha poi sfiorato lo scorso anno il titolo MotoAmerica, sfuggito per pochi punti correndo su piste a lui sconosciute e gomme mai provate prima. Ora anche il primo podio in Superbike.

Ecco cosa ha detto il #9 della Ducati.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Podio Gp Donington Gara 2

“Sono molto contento perchè all’inizio della stagione abbiamo faticato tanto. Pensavo che la moto fosse simile a quella che avevo guidato lo scorso anno nel MotoAmerica ma mi sono dovuto adattare a nuove piste e nuove gomme. Abbiamo fatto un grande lavoro con il Team e questo risultato è per loro. Ho conquistato il primo podio in MotoGP a Silverstone e adesso centro il primo in Superbike a Donington Park, sempre in Inghilterra. Sono davvero grato ai fans inglesi, grazie a tutti.”