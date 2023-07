SBK | Gp Donington Gara 2: Locatelli, “Avevamo il potenziale per fare meglio”

SBK Gp Donington Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 2 Gran Premio di Donington, sesta tappa del mondiale 2023, in ottava posizione.

Il pilota italiano ha ottenuto il quarto posto nella superpole race, una posizione in più rispetto al suo quinto in Gara 1 di ieri. Il ritmo superiore e gli ottimi sorpassi hanno spinto il 26enne italiano in avanti dalla settima posizione in griglia. Le sfide con il grip posteriore hanno però ostacolato i suoi sforzi per ripetere il risultato in Gara 2, e “Loka” si è ritrovato spinto in fondo a un gruppo di cinque piloti, finendo in ottava posizione a meno di 1,5 secondi dal quarto.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Donington Yamaha

“Sono deluso dal risultato di Gara 2 perché penso che il potenziale durante il weekend fosse davvero alto, eravamo veloci ma stavo lottando molto con il grip al posteriore. Quando stavo cercando di raggiungere Rea e Lowes, più piloti arrivavano dalle retrovie con più ritmo, come Petrucci e Redding. Ho dato tutto perché il feeling non era male e siamo stati veloci per tutto il weekend. Ho spinto al massimo dall’inizio alla fine, ma oggi pomeriggio abbiamo perso qualcosa. Ieri siamo stati veloci da metà gara fino alla fine, oggi è stato un po’ diverso, ma abbiamo ottenuto un buon risultato nella Superpole Race, la mia moto è stata fantastica in questa gara. Ora che il fine settimana è finito, non vediamo l’ora di essere pronti a Imola. Non sono molto contento del risultato di Gara 2 oggi, ma ce la prenderemo e continueremo a lavorare”.