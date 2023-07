SBK | Gp Donington Gara 2, Bautista: “Se mi avessero detto che avrei vinto due volte qui non ci avrei creduto”

SBK Gp Donington Ducati – Alvaro Bautista ha conquistato Gara 2 del Gran Premio di Donington.

Il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati ha chiuso la superpole race in seconda posizione, prima nel corso della stagione che chiude sul podio ma non sul gradino più alto(l’unico risultato diverso dalla vittoria quest’anno è stata la caduta nella super pole race del Gp d’Indonesia) . In Gara 2 invece il copione è stato come quello di Gara 1, qualche giro d’attesa dietro a Rea e Razgatlioglu e poi l’assalto alla prima posizione ed un ritmo incredibile.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Donington

“Se mi avessero detto che sarei tornato da Donington con 2 vittorie ed un secondo posto avrei forse fatto fatica a crederci. Per questo motivo sono davvero felice per questo weekend. Il feeling con la moto è stato ancora una volta fantastico. Non guardo la classifica: penso solo alla prossima gara e non vedo l’ora di essere ad Imola”.