SBK | Gp Donington Gara 2, Rinaldi: “Incidente davvero brutto”

SBK Gp Donington Ducati – Grande spavento per Michael Rinaldi all’inizio di Gara 2 de Gran Premio di Donington.

Il pilota italiano è stato vittima di un brutto incidente poco dopo il via che ha richiesto l’esposizione della bandiera rossa. Rinaldi è stato trasportato al Centro Medico. Le radiografie a cui è stato sopposto il pilota italiano hanno escluso fratture gravi. Ulteriori controlli più approfonditi saranno effettuati al ritorno in Italia.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Donington

“E’ stato un weekend davvero sfortunato in cui è sempre successo qualcosa di importante nei primi giri. L’incidente di oggi è stato davvero brutto. Ricordo solo di essermi trovato in terra con grande dolore alla caviglia. Per fortuna le analisi al momento hanno escluso fratture. Faccio gli auguri di pronta guarigione a Sykes che era al centro medico con me”.