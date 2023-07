SBK | Gp Donington Gara 1, Rinaldi: “Nel primo giro ho avuto un problema con il posteriore”

SBK Gp Donington Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Donington in tredicesima posizione.

Il pilota italiano (partito dalla nona posizione) deve fare i conti con un inaspettato “lock” della ruota posteriore perdendo molte posizioni. Rinaldi rimane in pista per chiudere 13° e raccogliere dati importanti in vista della Superpole Race e di Gara-2 di domani.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Donington

“E’ un peccato. Nel primo giro ho avuto un problema con il posteriore. Pensavo addirittura fosse un inconveniente legato al motore ed invece era solo un bloccaggio della ruota. Ho perso tante posizioni, mi sono trovato ultimo. Ma non ho mollato. Era importante girare per raccogliere dati. Sono certo che domani sarà tutta un’altra storia”.