SBK | Gp Donington Gara 1, Bautista: “Sono veramente soddisfatto”

SBK Gp Donington Ducati – Alvaro Bautista ha conquistato Gara 1 del Gran Premio di Donington.

Il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati (partito dalla seconda posizione in griglia) è protagonista di una spettacolare battaglia iniziale con Rea (Kawasaki), Razgatlioglu (Yamaha) e Lowes (Kawasaki). Dopo aver conquistato la prima posizione al decimo giro, però, il passo gara dello spagnolo è imprendibile e gli consente di passare sotto la bandiera a scacchi con margine.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Donington

“Sono veramente soddisfatto. E’ chiaro che questa sia una grande vittoria ma la cosa che mi rende più felice è il feeling che sono riuscito ad avere con la moto. Mi sono divertito molto, prima nella bagarre e poi a guidare. E’ stato un bel sabato, siamo riusciti a prendere la vittoria su un circuito che storicamente non è stato favorevole a Ducati. Per questo ringrazio il team per il grande lavoro che ha fatto oggi dopo un venerdì condizionato dal meteo”.