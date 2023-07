SBK | Gp Donington Superpole Race: Razgatlıoglu torna alla vittoria, battuti Bautista e Rea

SBK Gp Donington Superpole Race – Toprak Razgatlıoglu ha vinto Superpole Race del Gran Premio di Gran Bretagna, sesto round della stagione 2023 della Superbike corso a Donington.

Il pilota della Yamaha ha tagliato il traguardo davanti alla Ducati del Campione in carica Alvaro Bautista e all’idolo di casa Jonathan Rea, su Kawasaki.

La corsa disputata sulla distanza di 10 giri ha visto il pilota turco sferrare l’attacco decisivo al rampino con la su Yamaha R1 di traverso per superare la ZX-10RR di Rea, che poi è stato beffato anche da Bautista, con quest’ultimo che vede interrotta la striscia di vittorie consecutive che si ferma a 15, ma che ha fatto segnare il giro veloce con il crono di 1’25.896.

Per Razgatlıoglu è la seconda vittoria della stagione dopo il successo in Superpole Race a Mandalika. Quarta e quinta posizione per due italiani, con Andrea Locatelli su Yamaha davanti a Danilo Petrucci, con il ternano del Barni Racing Team che dopo la prima fila conquistata ieri, ha chiuso davanti alla Kawasaki di Alex Lowes e alla BMW M1000 RR di Garrett Gerloff.

In Top Ten anche Axel Bassani su Ducati Panigale V4R, Scott Redding su BMW M1000 RR e Philipp Oettl su Ducati Panigale V4R. Lorenzo Baldassarri su Yamaha R1 e Michael Ruben Rinaldi su Ducati Panigale V4 hanno chiuso in 16esima e 17esima posizione.

WorldSBK Donington Superpole Race – Ordine di arrivo

01 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 02 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 0.315 03 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.537 04 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 4.247 05 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 5.018 06 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.330 07 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 5.629 08 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 6.884 09 REDDING Scott BMW M1000 RR 9.047 10 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 11.167 11 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 12.125 12 RAY Bradley Yamaha YZF R1 13.346 13 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 13.712 14 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 14.295 15 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 17.793 16 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 20.959 17 RINALDI Michael Ducati Panigale V4R 22.256 18 SYKES Tom BMW M1000 RR 25.381 19 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 28.530 20 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 28.954 21 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 29.146 22 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 35.084 23 BAZ Loris BMW M1000 RR 35.269 24 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R 36.476

5/5 - (2 votes)