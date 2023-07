SBK | Gp Donington Gara 1: Razgatlıoğlu, “Oggi non posso essere felice”

SBK Gp Donington Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Donington, sesta tappa del mondiale 2023, in seconda posizione.

Razgatlıoğlu dopo un ott’ima partenza è riuscito a guidare la gara per alcuni giri, poi si è dovuto piegare a Bautista che ha impresso un ritmo inarrivabile.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Donington Yamaha

“Per me la gara non è stata delle migliori perché sono arrivato secondo, l’anno scorso ho ottenuto tre vittorie, quindi oggi non posso essere davvero felice. Il ritmo quest’anno è incredibile, anche con la gomma SC0. Ho avvertito qualche problema in gara con il chattering e il grip al posteriore non è dei migliori, ma conosciamo il problema quindi spero che domani potremo migliorare e poter lottare per la vittoria. Proveremo alcune impostazioni diverse e controlleremo dopo il riscaldamento. Oggi ad ogni giro ho provato più del 100% ma non è stato possibile lottare per la vittoria, domani credo di poterlo fare ma vedremo”.