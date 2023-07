SBK | Gp Donington Gara 1: Rea, “C’è motivo di ottimismo”

SBK Gp Donington Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Donington, in terza posizione.

Dopo aver conquistato la pole, il pilota britannico è stato sopravanzato da Razgatlıoğlu e da Bautista nel corso della gara. Nel finale di gara ha anche dovuto difendersi dall’arrivo di Danilo Petrucci, riuscendo perà a conquistare il 250esimo podio in carriera.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Donington

“Ottenere il mio 250esimo podio mi rende orgoglioso ma mi fa anche sentire molto vecchio! È bello e sento che è oltre i miei sogni più sfrenati aver raggiunto ciò che ho già fatto. Mi diverto e spero che ce ne siano molti altri in arrivo. Abbiamo vinto la Superpole e solo quel piccolo vantaggio di essere in pole è fantastico per i ragazzi nel box. Donington è una buona pista per noi, quindi dovremmo essere forti qui. All’inizio della gara, soprattutto quando Toprak era davanti, mi sentivo davvero a mio agio ad essere lì, abbastanza da volerlo superare e avere aria libera davanti a me. A metà gara, quando Alvaro era davanti, il passo era più veloce. Lui era nell’1’26 medio/alto e io nell’1’27 basso. In quella situazione stavo provando di più, frenando al limite e forse stressando troppo le gomme. C’è così tanto grip sul nuovo asfalto che la trazione posteriore era buona, il che mi spingeva in curva. Non c’è quella sensazione in cui puoi portare la moto in curva usando più freno anteriore. Quindi abbiamo solo bisogno di più margine dalla moto per domani. Senza guardare ancora i dati, abbiamo un’idea. La mia gara è stata abbastanza poco costante, ma anche quando Danilo mi metteva sotto pressione, come ho potuto vedere sul pitboard. Sono stato comunque in grado di essere abbastanza veloce, girando nei tempi bassi di 1’27, anche se un po’ sporadicamente. Quindi il ritmo c’è. Ho consumato la gomma posteriore ma non l’ho uccisa del tutto, quindi c’è motivo di ottimismo con la parte posteriore della moto. “.