SBK | Gp Donington Gara 1: Locatelli, “Cercheremo di fare qualcosa in più domani”

SBK Gp Donington Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 1 Gran Premio di Donington, sesta tappa del mondiale 2023, in quinta posizione.

Il pilota italiano ha lottato per tutta la gara nelle posizioni di centro gruppo, riuscendo a guadagnare due posti rispetto alla qualifica.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Donington Yamaha

“È stata una gara interessante, davvero difficile all’inizio onestamente! Ho lottato molto con il grip al posteriore, ma dobbiamo essere contenti perché è stata la prima volta che siamo andati molto veloci a Donington. Immediatamente, il feeling di venerdì è stato buono. Abbiamo perso l’opportunità con le qualifiche di partire dalle prime due file, sono un po’ deluso per questo, ma domani abbiamo altre due possibilità per ottenere un buon risultato. Cercheremo di fare qualcosa in più domani, ma non è male essere tornati nei primi cinque, lottare fino alla fine e trovare un buon ritmo! Quindi dobbiamo solo adattarci un po’ per l’inizio della gara e penso che possiamo provare a lottare per il podio”.