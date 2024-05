MotoGP | Lorenzo su Marc Marquez: “A Le Mans podio che sa di gloria”

MotoGP 2024 – Il cinque volte iridato Jorge Lorenzo ha parlato del Gran Premio di Francia corso ieri a Le Mans e che ha visto protagonisti Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Quest’ultimo è stato autore di una grande rimonta dopo la partenza dalla quinta fila e all’ultimo giro ha beffato con un gran sorpasso Bagnaia, arrivando secondo dietro al vincitore Jorge Martin. Ecco cosa ha detto Lorenzo a DAZN Spagna.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Marc Marquez GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Ha vinto Jorge (Martin), ma avrebbero potuto vincere anche Bagnaia o Marc (Marquez). Marc si sente molto a suo agio allo start da quando è in Ducati ed è molto bravo a prendere le ‘misure’ per i sorpassi. Era difficile ripetere lo start avuto nella Sprint Race, ma ce l’ha fatta. Ha avuto molta pazienza, molta freddezza per trovare il suo ritmo e a poco a poco ha raggiunto Pecco e Jorge. Quando vieni da una situazione così brutta e difficile (ultimi anni in Honda, ndr), da tanta sofferenza come quella di Marc, i buoni risultati, anche se non sono vittorie, hanno il sapore della gloria. Si è reso conto di essere il più vecchio, è da tanti anni nel Mondiale, è se stesso ed è naturale Si vede quando è felice. Non è timido, fa quello che vuole in qualsiasi momento. E questo viene notato dai fan. Vuole farli divertire e lo fa sia dentro che fuori dalla pista.”

